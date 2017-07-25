Самолёт британских ВВС сопроводил российские Ту-22 над Чёрным морем

По словам британских военных лётчиков, это была обычная операция, ничем не отличающаяся от тех, что самолёты НАТО регулярно проводят в других районах.

Истребитель ВВС Великобритании Typhoon подняли в воздух с румынской авиабазы "Михаил Когельничану", чтобы сопроводить оказавшиеся рядом с воздушным пространством НАТО российские стратегические бомбардировщики Ту-22. Об этом сообщается на сайте военного ведомства Соединённого Королевства.

— Typhoon осуществлял слежение в рамках полицейской миссии, которую Королевские военно-воздушные силы Великобритании проводят в Румынии. Российский и британский самолёты не находились в пределах прямой визуальной видимости, — отмечается в сообщении.

Командир базирующейся в Румынии эскадрильи Эндрю Коу отметил, что "это была обычная операция, ничем не отличающаяся от того, что самолёты НАТО проводят в других районах на регулярной основе".