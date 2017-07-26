"Пётр Великий" прибыл в Кронштадт для участия в параде в честь дня ВМФ

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"Пётр Великий" прибыл в Кронштадт для участия в параде в честь дня ВМФ

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Фото: ©РИА Новости/Андрей Лузик

Атомный ракетный крейсер будет встречать военно-морской парад в честь празднования дня ВМФ.

Атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" прибыл в Кронштадт для участия в параде в честь празднования дня ВМФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

Вместе с крейсером также прибыл подводный атомный ракетоносец "Дмитрий Донской".

Военно-морской парад состоится 30 июля, в нём, как ожидается, будут задействованы около 40 кораблей и субмарин, включая крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и новейший фрегат "Адмирал Макаров", а также 40 воздушных судов.

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