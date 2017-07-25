Тегеран назвал стрельбу корабля ВМС США в сторону иранского судна провокацией

Иранские военные сообщили, что не обратили внимания на необдуманный шаг с американской стороны.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что огонь американского сторожевого судна в направлении иранского корабля в Персидском заливе — не более чем провокация и демонстрация непрофессионализма. Об этом сообщает телеканал PressTV.

— Сегодня утром корабль ВМС США на севере Персидского залива сблизился с патрульным кораблём IRGC Navy и сделал два выстрела в воздух с целью провокации и запугивания, — говорится в сообщении ведомства.

По словам КСИР, корабль, патрулирующий международные воды, не обратил внимания на провокационную и непрофессиональную выходку ВМС США и продолжил свою миссию.

Ранее Лайф сообщал, что американский корабль открыл предупредительный огонь по приблизившемуся иранскому судну.