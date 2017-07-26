Россиянин заявил, что Delta сняла его с рейса в США, назвав "оккупантом Крыма"

По словам мужчины, один из пассажиров отказался лететь с ним рядом, обвинив в "оккупации Крыма", после чего авиаперевозчик принял решение снять его с рейса.

Пассажир Delta Airlines Андрей Ерёмин рассказал, что авиакомпания Delta Airlines сняла его с рейса в США после того, как один из пассажиров обвинил его в "оккупации Крыма".

— Только что выставили из самолёта Delta Airlines, [рейс] Сиэтл — Атланта (...) За то, что являюсь гражданином РФ. Это не шутка. Пассажир из соседнего кресла отказался лететь рядом со мной, потому что, по его словам, я оккупант Крыма, как и другие граждане РФ. Delta поддержала его. В результате мне пришлось сесть на другой самолёт намного позже, — написал мужчина на своей странице в "фейсбуке".