Палата представителей США приняла законопроект по санкциям против России

Далее документ отправится на голосование в сенат конгресса и в случае утверждения — на подпись к Дональду Трампу.

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом сообщает агентство "Франс-Пресс".

#BREAKING US House passes sanctions against Russia, Iran, North Korea — AFP news agency (@AFP) 25 июля 2017 г.

Далее "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" отправится на рассмотрение в Сенат США, после чего им займётся уже президент Дональд Трамп.

Согласно сообщениям Белого дома, американский лидер выразил готовность подписать законопроект по санкциям.