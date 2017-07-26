Палата представителей США приняла законопроект по санкциям против России

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Палата представителей США приняла законопроект по санкциям против России

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Нижняя палата Конгреса США. Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

Далее документ отправится на голосование в сенат конгресса и в случае утверждения — на подпись к Дональду Трампу.

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом сообщает агентство "Франс-Пресс".

Далее "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" отправится на рассмотрение в Сенат США, после чего им займётся уже президент Дональд Трамп.

Согласно сообщениям Белого дома, американский лидер выразил готовность подписать законопроект по санкциям.

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