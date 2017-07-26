Сотрудник Секретной службы США случайно подстрелил себя из табельного оружия

Сотрудник Секретной службы США — структуры, занимающейся в числе прочего охраной президента и высокопоставленных чиновников, — получил огнестрельное ранение из-за случайной разрядки табельного оружия. Об этом сообщает телеканал ABC News.

NEW: Secret Service: Employee involved in "accidental discharge of a weapon while on duty"; hospitalized with non-life threatening injuries. pic.twitter.com/uGhlgTZH1q — ABC News (@ABC) 25 июля 2017 г.

Пострадавшего, чьё имя не называется, доставили в больницу с раной, которая не угрожает его жизни. При этом отмечается, что в результате инцидента больше никто не пострадал.