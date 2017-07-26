Сотрудник Секретной службы США случайно подстрелил себя из табельного оружия

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Сотрудник Секретной службы США случайно подстрелил себя из табельного оружия

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Агент Секретной службы США. Фото: © REUTERS/Yuri Gripas

Сотрудник Секретной службы США — структуры, занимающейся в числе прочего охраной президента и высокопоставленных чиновников, — получил огнестрельное ранение из-за случайной разрядки табельного оружия. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Пострадавшего, чьё имя не называется, доставили в больницу с раной, которая не угрожает его жизни. При этом отмечается, что в результате инцидента больше никто не пострадал.

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