На Кайли Дженнер подали в суд за плагиат

Художница Сара Поуп, чьи работы представлены на выставках в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Японии и Великобритании, подала иск против сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер. Юная телезвезда обвиняется в краже идеи логотипа для своего нового шоу, сообщает издание TMZ.

По словам художницы, Дженнер скопировала созданный в 2015 году логотип Temptation Neon для рекламы своего реалити-шоу "Жизнь Кайли". Премьера телешоу состоится в августе этого года.

Сама Кайли Дженнер пока никак не прокомментировала ситуацию.