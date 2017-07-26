На Кайли Дженнер подали в суд за плагиат

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На Кайли Дженнер подали в суд за плагиат

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Художница Сара Поуп, чьи работы представлены на выставках в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Японии и Великобритании, подала иск против сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер. Юная телезвезда обвиняется в краже идеи логотипа для своего нового шоу, сообщает издание TMZ.

<p>Сравнение двух логотипов. Слева — работа художницы Сары Поуп, справа — логотип шоу Кайли Дженнер. Фото: © <a href="http://www.tmz.com/2017/07/25/kylie-jenner-lawsuit-lip-bite-life-of-kylie/" target="_blank">TMZ</a></p>

По словам художницы, Дженнер скопировала созданный в 2015 году логотип Temptation Neon для рекламы своего реалити-шоу "Жизнь Кайли". Премьера телешоу состоится в августе этого года.

Сама Кайли Дженнер пока никак не прокомментировала ситуацию.

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