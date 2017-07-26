В Кемеровской области нашли тело пропавшего при выбросе метана шахтёра

Спасатели Кемеровской области отыскали тело горняка, пропавшего накануне при выбросе метана и угля на шахте "Анжерская-Южная". Об этом говорится на сайте регионального управления МЧС РФ.

— Горнорабочий, судьба которого ранее была не известна, погиб. В результате многочасовой поисково-спасательной операции шахтёр был обнаружен специалистами Кемеровского ВГСО, — отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 июля на шахте произошёл выброс угля и газа. Из 79 человек, находившихся в тот момент под землёй, 78 сумели самостоятельно подняться на поверхность. В работах по поиску пропавшего горняка и ликвидации последствий аварии приняли участие 56 человек.