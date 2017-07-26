Сенат отозвал Манафорту повестку для явки на слушания по "российскому делу"

На слушании в рамках расследования "вмешательства РФ в выборы" также должен появиться старший сын президента США.

Сенат США отозвал повестку, которая обязывала экс-главу избирательного штаба Дональда Трампа появиться на слушаниях по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника агентства, Пол Манафорт "продолжит обсуждения" с представителями сената, которые занимаются расследованием. При этом, по словам другого источника, повестка была отозвана, поскольку комитет согласовывал с Манафортом дату слушаний и был занят делопроизводством.

Напомним, представителей штаба Трампа регулярно обвиняют в контактах с Россией, направленных на попытку повлиять на исход выборов в США. Слушание, на котором должны были появиться Манафорт, а также старший сын президента США, было запланировано на 26 июля.