В Техасе выжившие мигранты обменивают показания на визы США

Информация пострадавших направлена против лиц, ответственных за незаконную перевозку мигрантов.

Выжившие нелегальные мигранты, которых ранее обнаружили в прицепе грузовика в Техасе, пытаются обменять свои показания на визы, позволяющие им остаться в США. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам экспертов, существует прецедент для таких виз: это поможет властям США привлечь больше людей к ответственности. Все показания направлены против лиц, организовавших нелегальную перевозку мигрантов в Техас. В ходе инцидента погибли 10 человек.

Однако, по словам специалиста в области расследования безопасности в Сан-Антонио Шейна Фолдена, говорить о возможности получения виз подобным способом пока рано.

— В подобных ситуациях существует ряд других путей для облегчения иммиграции, — прокомментировал Фолден.

Ранее Лайф писал о том, что водителю фургона, в котором были найдены тела погибших мигрантов, грозит смертная казнь. Всего внутри закрытой машины без доступа к воде и свежему воздуху находились 38 человек.