Пушков назвал Трампа заложником Конгресса США

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Пушков назвал Трампа заложником Конгресса США

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на принятие законопроекта об антироссийских санкциях в Палате представителей США.

— Закон о новых санкциях принят. Трамп его подпишет, чем подтвердит: он — заложник конгресса и антироссийской истерии. Это новый этап конфронтации, — написал Пушков.

Напомним, в поддержку документа высказались 419 членов нижней палаты Конгресса США, против выступили всего трое.

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