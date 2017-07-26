Пушков назвал Трампа заложником Конгресса США

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на принятие законопроекта об антироссийских санкциях в Палате представителей США.

Закон о новых санкциях принят. Трамп его подпишет, чем подтвердит: он - заложник конгресса и антиросс. истерии. Это новый этап конфронтации. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 июля 2017 г.

— Закон о новых санкциях принят. Трамп его подпишет, чем подтвердит: он — заложник конгресса и антироссийской истерии. Это новый этап конфронтации, — написал Пушков.

Напомним, в поддержку документа высказались 419 членов нижней палаты Конгресса США, против выступили всего трое.