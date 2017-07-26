Трамп выдвинул кандидатуру вице-президента Raytheon на пост министра армии

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Трамп выдвинул кандидатуру вице-президента Raytheon на пост министра армии

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Компания Raytheon выполняет большинство оборонных заказов военного министерства США.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру вице-президента Raytheon Марка Эспера на пост министра армии США, говорится на сайте Белого дома.

Напомним, ранее СМИ уже сообщали, что глава Белого дома с большой вероятностью предложит Эспера на данную должность.

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