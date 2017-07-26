Трамп выдвинул кандидатуру вице-президента Raytheon на пост министра армии

Компания Raytheon выполняет большинство оборонных заказов военного министерства США.
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру вице-президента Raytheon Марка Эспера на пост министра армии США, говорится на сайте Белого дома.
#Trump Nominates #Raytheon #Lobbyist #MarkEsper For #SecretaryOfTheArmy!#MilitaryIndustrialComplex #Succubihttps://t.co/DWPbwUFoWh— Saleem Akbar (@DoctoredMind) 25 июля 2017 г.
Напомним, ранее СМИ уже сообщали, что глава Белого дома с большой вероятностью предложит Эспера на данную должность.
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