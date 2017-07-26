В Минобороны рассказали о полёте бомбардировщиков Ту-22 над Чёрным морем

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В Минобороны рассказали о полёте бомбардировщиков Ту-22 над Чёрным морем

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Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В Министерстве обороны России рассказали о том, что во время учебно-тренировочного полёта над водами Чёрного моря бомбардировщики Ту-22 не нарушили границы других государств.

— Полёт двух бомбардировщиков Ту-22 проходил в сопровождении истребителей Су-27. Весь полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, — сообщили в военном ведомстве.

Вместе с тем в Минобороны добавили, что ни один иностранный военный самолёт во время этого полёта не приближался к российским бомбардировщикам.

Напомним, ранее Королевские военно-воздушные силы Великобритании заявили, что в момент приближения Ту-22 к границам НАТО с авиабазы "Михаил Когельничану" в Румынии взлетел британский истребитель Typhoon, который сопроводил российские самолёты.

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