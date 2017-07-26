Рогозин рассказал, как в самолёте написал песню о грустной юношеской любви

По словам вице-главы российского правительства, сама тема грустная, а песня получилась весёлой.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин рассказал, как в самолёте написал текст весёлой песни о грустной юношеской любви.

По дороге на Байконур в самолёте набросал пару строк. Получилась весёлая песня о грустной историиhttps://t.co/kzpsMruMC0 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 25 июля 2017 г.

В видеоклипе на песню, в которой рассказывается о любви героя к "Ленке — голой коленке" и их "Летке-енке", можно увидеть кадры популярных советских кинокомедий и мелодрам: "Большая перемена", "Кавказская пленница", "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Афоня" и других.