Рогозин рассказал, как в самолёте написал песню о грустной юношеской любви

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Рогозин рассказал, как в самолёте написал песню о грустной юношеской любви

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Дмитрий Рогозин. Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

По словам вице-главы российского правительства, сама тема грустная, а песня получилась весёлой.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин рассказал, как в самолёте написал текст весёлой песни о грустной юношеской любви.

В видеоклипе на песню, в которой рассказывается о любви героя к "Ленке — голой коленке" и их "Летке-енке", можно увидеть кадры популярных советских кинокомедий и мелодрам: "Большая перемена", "Кавказская пленница", "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Афоня" и других.

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