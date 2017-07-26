Могерини: Турция всё ещё не утратила перспективы на вступление в ЕС

Однако для этого, по словам представителя ЕС, необходимы усилия со стороны Анкары по соблюдению прав человека.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила о том, что, несмотря на глубокую обеспокоенность по поводу соблюдения прав человека в Турции, эта страна по-прежнему остаётся кандидатом на вступление в Евросоюз.

В то же время, как сообщает агентство France-Presse, на пресс-конференции с участием министра иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром по делам ЕС Омером Целиком Могерини отметила, что необходимы конкретные шаги со стороны Анкары, чтобы произошёл какой-то прогресс в переговорах о вступлении Турции в Евросоюз.

— Для нас важно увидеть конкретные действия, направленные на установление верховенства права, соблюдение прав человека, демократии и свободы средств массовой информации, — подчеркнула она.