Обвиняемый в педофилии казначей Ватикана прибыл на заседание суда

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Обвиняемый в педофилии казначей Ватикана прибыл на заседание суда

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Кардинал Пелл. Фото: © REUTERS/Remo Casilli

Ранее священник отказывался приезжать в Австралию из-за плохого самочувствия, однако заявил о полной готовности сотрудничать со следствием.

Кардинал Джордж Пелл прибыл на слушание по делу о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает агентство "Франс-Пресс".

Ранее власти страны предъявили австралийскому священнослужителю обвинения в многочисленных случаях растления малолетних. 74-летний клирик отрицает все обвинения и заявляет, что хочет очистить от них своё имя.

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