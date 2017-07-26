Обвиняемый в педофилии казначей Ватикана прибыл на заседание суда

Ранее священник отказывался приезжать в Австралию из-за плохого самочувствия, однако заявил о полной готовности сотрудничать со следствием.

Кардинал Джордж Пелл прибыл на слушание по делу о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает агентство "Франс-Пресс".

#BREAKING Pope aide Cardinal Pell arrives for Australian sex abuse court hearing: AFP — AFP news agency (@AFP) 25 июля 2017 г.

Ранее власти страны предъявили австралийскому священнослужителю обвинения в многочисленных случаях растления малолетних. 74-летний клирик отрицает все обвинения и заявляет, что хочет очистить от них своё имя.