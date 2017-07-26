СNN: Белый дом не гарантирует подписание закона о санкциях против России

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СNN: Белый дом не гарантирует подписание закона о санкциях против России

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CNN. Фото: © Flickr/Mohamed Nanabhay

По словам пресс-секретаря американского лидера, Дональд Трамп внимательно изучает законопроект, за который уже проголосовали в Конгрессе США.

Белый дом не берёт на себя обязательств о принятии законопроекта, согласно которому в отношении России, Ирана и КНДР введутся новые запреты. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Трамп поддерживает "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", но всё ещё внимательно изучает документ.

Ранее Лайф писал, что Палата представителей США подавляющим числом голосов проголосовала за законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР и лишении президента Дональда Трампа полномочий по их смягчению.

Принятый нижней палатой конгресса законопроект отправится на голосование в сенат конгресса и в случае утверждения — на подпись к Дональду Трампу.

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