СNN: Белый дом не гарантирует подписание закона о санкциях против России

По словам пресс-секретаря американского лидера, Дональд Трамп внимательно изучает законопроект, за который уже проголосовали в Конгрессе США.

Белый дом не берёт на себя обязательств о принятии законопроекта, согласно которому в отношении России, Ирана и КНДР введутся новые запреты. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Трамп поддерживает "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", но всё ещё внимательно изучает документ.

White House not committing to signing Russia/Iran/NK sanctions: SHS says Trump "supports tough sanctions" but is still reviewing the bill — Jeremy Herb (@jeremyherb) 25 июля 2017 г.

Ранее Лайф писал, что Палата представителей США подавляющим числом голосов проголосовала за законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР и лишении президента Дональда Трампа полномочий по их смягчению.

Принятый нижней палатой конгресса законопроект отправится на голосование в сенат конгресса и в случае утверждения — на подпись к Дональду Трампу.