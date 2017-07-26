В Москве более 40 человек отравились макаронами

Свыше 40 сотрудников двух столичных предприятий попали в больницу с признаками пищевого отравления. По словам самих потерпевших, причиной недомогания могли стать макароны, которые им предложили в служебных столовых на ужин.

Как стало известно Лайфу, за медицинской помощью пришлось обратиться рабочим из деревни Сосенки и посёлка Ульяновского лесопарка. Все они пожаловались на сильные боли и тошноту.

Сообщается, что сейчас в посёлках работают инфекционные бригады, количество пострадавших уточняется. Параллельно с этим выясняется, какая фирма отвечала за поставки продуктов питания в столовые.