Во время речи Трампа в Огайо неизвестный мужчина развернул флаг СССР

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Во время речи Трампа в Огайо неизвестный мужчина развернул флаг СССР

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В городе Янгстаун штата Огайо во время выступления американского президента Дональда Трампа произошла потасовка между присутствующими. Один из протестующих развернул флаг СССР, однако стяг быстро выхватили представители охраны. Инцидент попал в прямой эфир американских телеканалов.

Нарушителя порядка охрана вывела из зала. СМИ отмечают, что появление на трибунах красного флага СССР вызвано спорами из-за слухов о вмешательстве Кремля в выборы американского президента.

Также во время выступления главы США среди зрителей появился мужчина с плакатом "Трамп и Пенс должны уйти". Сторонники Трампа сразу набросились на несогласного с политикой действующего президента, которому минутой позже охрана тоже помогла покинуть трибуны.

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