В СБ ООН заблокировали заявление с осуждением обстрела посольства РФ в Сирии

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В СБ ООН заблокировали заявление с осуждением обстрела посольства РФ в Сирии

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 Совет Безопасности ООН. Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

По словам пресс-секретаря постпредства РФ при ООН, в сложившихся условиях российская сторона сочла бессмысленным продолжение работы над документом.

Несколько стран в ходе заседания СБ ООН заблокировали заявление с осуждением обстрела российского посольства в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства РФ при ООН Фёдора Стржижовского.

По словам дипломата, текст документа был основан на "стандартных формулировках по контртерроризму и неприкосновенности дипломатических представительств".

— С сожалением вынуждены констатировать, что некоторые члены Совета безопасности вновь отказались рассматривать российскую редакцию проекта под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористического характера атак. Все значимые положения проекта было предложено удалить, — сказал дипломат.

Напомним, 16 июля террористы попытались совершить миномётный обстрел Посольства России.

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