Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал об истории американской астронавтики

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Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал об истории американской астронавтики

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Леонардо ДиКаприо. Фото: © REUTERS/Brendan McDermid

Продюсерская компания Ди Каприо сотрудничает с National Geographic для создания сериала по книге Тома Вулфа.

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо снова попробует себя в качестве продюсера. Совместно с телеканалом National Geographic лауреат премии "Оскар" займётся тв-адаптацией книги Тома Вулфа "Битва за космос". Об этом сообщает журнал Empire.

Вместе с Ди Каприо в создании сериала поучаствуют Дженнифер Дэвиссон и Уилл Стейплс. Дэвиссон ранее работала с Ди Каприо в качестве исполнительного продюсера в фильме "Выживший", за который актёр удостоился награды Американской киноакадемии в номинации "Лучшая мужская роль". По её словам, партнёрство с National Geographic — это то, о чём они даже не могли мечтать. Стейплс займется написанием сценария.

В National Geographic считают, что будущий сериал имеет важное значение, так как героизм американских астронавтов играет огромную роль в истории страны.

— Мы уже имеем богатые отношения с Леонардо, Дженнифер и их продюсерской компанией Appian Way Productions. Именно поэтому я очень рада работать с ними, — сообщила Кортни Монро, генеральный директор National Geographic Global Networks.

"Битва за космос" уже была экранизирована в 1983 году режиссёром Филипом Кауфманом. Картина "Парни что надо", повествующая о первых шагах американцев в освоении космоса, стала обладателем четырёх "Оскаров". Главные роли сыграли известные актёры Сэм Шепард, Скотт Гленн, Эд Харрис и Деннис Куэйд.

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