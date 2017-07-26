Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал об истории американской астронавтики

Продюсерская компания Ди Каприо сотрудничает с National Geographic для создания сериала по книге Тома Вулфа.

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо снова попробует себя в качестве продюсера. Совместно с телеканалом National Geographic лауреат премии "Оскар" займётся тв-адаптацией книги Тома Вулфа "Битва за космос". Об этом сообщает журнал Empire.

Leonardo DiCaprio to produce a TV adaptation of astronaut chronicle The Right Stuff: https://t.co/gliOfYyRhO pic.twitter.com/xgeMdG6z8J — Empire Magazine (@empiremagazine) 26 июля 2017 г.

Вместе с Ди Каприо в создании сериала поучаствуют Дженнифер Дэвиссон и Уилл Стейплс. Дэвиссон ранее работала с Ди Каприо в качестве исполнительного продюсера в фильме "Выживший", за который актёр удостоился награды Американской киноакадемии в номинации "Лучшая мужская роль". По её словам, партнёрство с National Geographic — это то, о чём они даже не могли мечтать. Стейплс займется написанием сценария.

В National Geographic считают, что будущий сериал имеет важное значение, так как героизм американских астронавтов играет огромную роль в истории страны.

— Мы уже имеем богатые отношения с Леонардо, Дженнифер и их продюсерской компанией Appian Way Productions. Именно поэтому я очень рада работать с ними, — сообщила Кортни Монро, генеральный директор National Geographic Global Networks.

"Битва за космос" уже была экранизирована в 1983 году режиссёром Филипом Кауфманом. Картина "Парни что надо", повествующая о первых шагах американцев в освоении космоса, стала обладателем четырёх "Оскаров". Главные роли сыграли известные актёры Сэм Шепард, Скотт Гленн, Эд Харрис и Деннис Куэйд.