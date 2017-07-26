Госдума собирается ужесточить наказание для стритрейсеров

Депутаты Государственной думы намерены ужесточить наказание для стритрейсеров. Как сообщает газета "Известия", уже звучат предложения распространить на любителей быстрой езды статью "Хулиганство" и наказывать лишением свободы и конфискацией автомобиля.
— Считаю целесообразным предусмотреть наказание, аналогичное наказанию за пьяное вождение, а также конфискацию транспортного средства, — рассказал зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный, который возглавит рабочую группу.
Отметим, что действующее законодательство предусматривает для любителей пьяной езды штраф в 30 тысяч рублей или же лишение прав на срок от полутора до двух лет, а если правонарушение совершено повторно, то и лишение свободы на срок до двух лет.
Разрабатывать законопроект рабочая группа начнёт уже 26 июля, а итоги своей работы она представит Госдуме и общественности в начале осенней сессии.
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