Пользователи соцсетей требуют наказать мужчин за жестокое обращение с акулой

На опубликованное в Интернете видео обратили внимание сотрудники Комиссии по охране флоры и фауны Флориды.

Пользователи соцсетей требуют наказать молодых американцев, которые тросом привязали к моторной лодке акулу, а после на большой скорости протащили её по волнам. Ролик, размещённый в сети Instagram пользователем Марком Куартиано по прозвищу Mark the Shark (Марк Акула), быстро стал вирусным.

CAN SOMEONE PLEASE TELL ME WTF IS GOING ON HERE ???? JUST GOT THIS ON MY FEED ! SENT FROM @bearjew428 AND @MICHAELWENZEL .FOR ONCE I MAY HAVE TO AGREE WITH @PETA. #WHODOESTHISSHIT #sowrong #notcool Публикация от THE SHARK HUNTER (@marktheshark) Июл 24 2017 в 10:20 PDT

Опубликовавший видео мужчина занимается охотой на акул, но, по его словам, шокирующие своей жестокостью кадры снял вовсе не он — их ему прислали другие пользователи соцсети. Запечатлённые на камеру издевательства над морской хищницей Куартиано назвал ужасным поступком.

— В том, что они делают, нет никакого спортивного интереса. Они просто хотят убить акулу, показать это в "Фейсбуке" и собрать побольше лайков, — сказал Марк в эфире телеканала ABC 10.

На видео обратили внимание сотрудники Комиссии по охране флоры и фауны Флориды. По словам представителя ведомства, сейчас специалисты занимаются расследованием инцидента и устанавливают личности попавших в кадр мужчин.

Будут ли наказывать предполагаемых живодёров, пока не ясно. Это зависит от того, была ли акула жива в момент издевательств над ей или к лодке была привязана уже мёртвая рыба.