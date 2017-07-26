Водителя, в фургоне которого нашли тела мигрантов, лишили прав в апреле

Нелегальные мигранты скончались в запертом фургоне без доступа к воде и свежему воздуху.

Водитель из Техаса, в грузовике которого были обнаружены тела 10 мигрантов, был лишён прав в апреле. Как сообщает Daily Mail, действие удостоверения было приостановлено из-за того, что мужчина не предоставил медкарту, которая бы подтверждала его способность управлять грузовиком.

По данным издания, вероятно, у американца в прошлом году отняли ногу из-за диабета.

Как ранее сообщал Лайф, водителю фургона грозит смертная казнь. Всего внутри закрытого транспортного средства без доступа к воде и свежему воздуху находились 38 человек.