Белый дом поддержал решение Израиля убрать металлодетекторы у Храмовой горы

Устройства заменят видеокамерами, одной из особенностью которых является функция распознавания лиц.

Администрация Дональда Трампа приветствует решение израильских властей убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору, сообщает агентство "Франс-Пресс".

#BREAKING White House applauds Israel for removing holy site metal detectors — AFP news agency (@AFP) 26 июля 2017 г.

— Израильское правительство решило убрать недавно установленные металлодетекторы в Харам-эш-Шарифе — одном из самых святых мест исламской религии. Соединённые Штаты приветствуют усилия Израиля по обеспечению безопасности и снижению напряжённости в регионе, — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее Лайф писал о том, что Кабинет безопасности Израиля принял решение убрать металлодетекторы, установленные после нападения вооружённых палестинцев на израильских военнослужащих. В ходе инцидента двое военных погибли.