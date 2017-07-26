Белый дом поддержал решение Израиля убрать металлодетекторы у Храмовой горы

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Белый дом поддержал решение Израиля убрать металлодетекторы у Храмовой горы

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Белый дом. Фото: © REUTERS

Устройства заменят видеокамерами, одной из особенностью которых является функция распознавания лиц.

Администрация Дональда Трампа приветствует решение израильских властей убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору, сообщает агентство "Франс-Пресс".

— Израильское правительство решило убрать недавно установленные металлодетекторы в Харам-эш-Шарифе — одном из самых святых мест исламской религии. Соединённые Штаты приветствуют усилия Израиля по обеспечению безопасности и снижению напряжённости в регионе, — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее Лайф писал о том, что Кабинет безопасности Израиля принял решение убрать металлодетекторы, установленные после нападения вооружённых палестинцев на израильских военнослужащих. В ходе инцидента двое военных погибли.

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