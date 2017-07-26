NYT: Трамп нашёл причину, по которой США следует оставаться в Афганистане

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NYT: Трамп нашёл причину, по которой США следует оставаться в Афганистане

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

По данным издания, успех в разработке минеральных источников может дать толчок экономике, количеству рабочих мест в США, а также высоко ценимое положение в сфере редких ископаемых, которая ранее была целиком монополизирована Китаем.

Президент США Дональд Трамп нашёл причину, по которой американскому военному контингенту следует оставаться в Афганистане, — это огромные минеральные богатства, сообщает New York Times.

Как отмечает издание, глава Белого дома, который скептически относится к отправке большего числа американских войск в Афганистан, думает над тем, чтобы отправить в регион спецпредставителей для встреч с сотрудниками данной области.

Трамп, который глубоко скептически относится к отправке большего числа американских войск в Афганистан, предположил, что это может быть одним из оснований для того, чтобы Соединённые Штаты продолжали оставаться в Афганистане.

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