Хейли заявила, что СБ ООН затрудняет решение конфликта на Ближнем Востоке

По словам дипломата, СБ всемирной организации просто "одержимо Израилем", однако, когда речь идёт о "Хезболле", даже не упоминает название группы.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что отношение Совбеза всемирной организации к вопросам, связанным с конфликтом на Ближнем Востоке, затрудняет их разрешение.

— Честно говоря, СБ часто делает [вопрос] Ближнего Востока сложнее, чем он есть на самом деле. Он одержим Израилем и отказывается признавать, что одним из основных источников конфликта и убийств на Ближнем Востоке является Иран и "Хезболла", — сказала дипломат на заседании СБ.

— Примечательно, что Совет даже не может заставить себя использовать слово "Хезболла" в последних резолюциях и заявлениях по Ливану. Многие здесь с удовольствием упоминают Израиль раз за разом, но использование "хезболлы" почему-то непозволительно. Это абсурдно и, более того, опасно, — сказала Хейли.