Под завалами рухнувшего дома в Мумбаи погибло 17 человек

Под обломками удалось отыскать 11 выживших, но поисковая операция до сих пор продолжается.

По меньшей мере 17 человек погибло при обрушении жилого четырёхэтажного здания в индийском Мумбаи. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на местную пожарную службу.

В момент трагедии в здании находилось около трёх десятков человек. Спасателям удалось извлечь из-под обломков дома 11 выживших, но поисковая операция продолжается до сих пор.

Причины обрушения здания пока не называются, однако для Индии, где постройки нередко возводятся с нарушением строительных норм и из некачественных материалов, такие явления не редкость.