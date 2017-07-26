Под завалами рухнувшего дома в Мумбаи погибло 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибло при обрушении жилого четырёхэтажного здания в индийском Мумбаи. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на местную пожарную службу.
Ghatkopar building collapse: Death toll rises to 17; rescue operations continue. #Mumbai pic.twitter.com/V8o81inFWe— ANI (@ANI_news) 26 июля 2017 г.
В момент трагедии в здании находилось около трёх десятков человек. Спасателям удалось извлечь из-под обломков дома 11 выживших, но поисковая операция продолжается до сих пор.
Причины обрушения здания пока не называются, однако для Индии, где постройки нередко возводятся с нарушением строительных норм и из некачественных материалов, такие явления не редкость.
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