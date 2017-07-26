ЕАЭС собирается выпустить свою расчётную денежную единицу

Подобная денежная единица может стать альтернативой общей валюте Евразийского экономического союза.

Евразийский банк развития (ЕАБР) выступил с предложением к центробанкам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создать региональную расчётную денежную единицу. Об этом сообщает газета "Известия".

— Есть ряд инструментов, которые мы предлагаем для обсуждения монетарным регуляторам, в основном на долгосрочную перспективу. Например, расчётную региональную денежную единицу — речь идёт не о единой валюте, а об инструменте, который облегчает взаиморасчёты, — сообщил директор Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров.

Расчётная единица может стать альтернативой общей валюте союза. Ранее главы центробанков стран-членов ЕАЭС пришли к единому мнению, что введение общей валюты не будет обсуждаться до 2025 года.