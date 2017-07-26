"Лаборатория Касперского" объявила о всемирном запуске бесплатного антивируса

Как сообщается, первыми опробовать Kaspersky Free смогут в США, Канаде и странах Тихо-Азиатского региона. До конца же года, как ожидается, пользователи по всему миру смогут установить продукт на своих устройствах.

"Лаборатория Касперского" объявила о запуске бесплатного антивируса по всему миру. Как сообщил директор компании Евгений Касперский в своём блоге, разработка продукта была вызвана необходимостью защиты пользователей, у которых нет средств на покупку платной версии антивируса, и Kaspersky Free с ними не конкурирует.

— Впрочем, бесплатным антивирусом мы целим вовсе не в рыночную долю, а в улучшение общего уровня защищённости в Интернете и развитие технологий. Поздравляю и благодарю всех пользователей за участие и помощь в этой непростой миссии! — говорится в блоге Евгения Касперского.

Известно, что компания работала над антивирусом полтора года.