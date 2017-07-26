В авиакомпании Delta объяснили, почему не пустили россиянина на рейс до Атланты

Авиакомпания Delta Air Lines изложила свою версию событий, в результате которых гражданина России Андрея Ерёмина не пустили в вылетающий из Сиэтла в Атланту самолёт. Ранее сам пассажир заявил, что его высадили из лайнера из-за "оккупации Крыма".

— В то время как рейс готовился к взлёту, прибывший с опозданием пассажир прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку и тем самым вызвал срабатывание сигнализации. После этого его допросили правоохранительные органы, а бронирование ему перенесли на более поздний рейс в Атланту, — сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на заявление авиакомпании.

В ситуации пообещали разобраться сотрудники российского посольства.