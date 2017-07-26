В Казахстане на свет появилась девочка-гигант весом 6 килограмм

По словам врачей, это не первый случай рождения детей-гигантов. Семь лет назад в этой же больнице на свет появился ребёнок весом в 6,5 килограмма.

Жительница казахстанского Тараза родила необычайно крупного ребёнка — девочка появилась на свет весом 6,2 килограмма и ростом 67 сантиметров. Об этом сообщает телеканал "Астана".

По словам врачей, мама и новорождённая дочка чувствуют себя хорошо. Для 29-летней Алены Премушки это уже третьи роды. О том, что ребёнок родится крупным, женщина не догадывалась. Последний результат УЗИ показал, что девочка весит 4,2 килограмма.

— Семь лет тому назад другая женщина тоже у нас родила, но там была операция кесарево сечение. Вес ребёнка 6500, — рассказала акушер-гинеколог перинатального центра Тараза Эльвира Атабаева.