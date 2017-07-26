Рэпера и продюсера Тимбалэнда обвинили в неуплате налогов

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Рэпера и продюсера Тимбалэнда обвинили в неуплате налогов

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Тимбалэнд. Фото: © Instagram/Timbaland

Налоговая служба США уже пригрозила музыканту арестом и продажей части имущества.

Двукратного обладателя премии "Грэмми" рэпера Тимоти Мосли, более известного как Тимбалэнд, подозревают в неуплате 3,8 миллиона долларов налогов.

Как сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении редакции судебные документы, музыкант в течение трёх лет — с 2012 по 2014 годы, — уклонялся от выплат.

Налоговая служба США уже предупредила Тимбалэнда, что если тот не погасит задолженность, то рискует лишиться части своего имущества, в том числе особняка во Флориде.

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