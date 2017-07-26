В ХМАО ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров

По данным регионального управления МЧС, 34 лесных пожара бушуют в шести районах округа.

В Ханты-Мансийском автономном округе объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера в связи с лесными пожарами. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора ХМАО Геннадий Бухтин. В документе отмечается, что наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Березовском и Белоярском районах. МЧС предпринимает все возможные усилия для ликвидации возгораний.

— Борьбу с лесными пожарами ведут более 360 специалистов базы авиационной и наземной охраны лесов региона. По заключению экспертов, причиной возгораний в большинстве случаев являются сухие грозы, — говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС.

В то же время специалисты отмечают, что на данный момент угрозы населённым пунктам, социально значимым и потенциально опасным объектам нет.