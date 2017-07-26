Во Франции из-за пожаров эвакуировано около 10 тысяч человек

На юге Франции горит территория площадью 400 гектаров. Почти 10 тысяч человек были эвакуированы с охваченного огнём участка в районе Борм-ле-Мимоза, сообщает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на местную пожарную службу.

#BREAKING 10,000 people evacuated after fires in southern France: fire service — AFP news agency (@AFP) 26 июля 2017 г.

— Огонь ушёл в полночь в Лонд-ле-Мор и продвигается в сторону мыса Бенат. По крайней мере 10 тысяч человек следили за ходом пожара во время эвакуации. Летом эта область заселена людьми втройне, — сообщил один из пожарных.

Напомним, ранее лесные пожары в южной части страны заблокировали железнодорожное сообщение между Парижем и Марселем.