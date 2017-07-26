Во Франции из-за пожаров эвакуировано около 10 тысяч человек

Читайте также

Во Франции из-за пожаров эвакуировано около 10 тысяч человек

180

Фото: © REUTERS/Rafael Marchante

На юге Франции горит территория площадью 400 гектаров. Почти 10 тысяч человек были эвакуированы с охваченного огнём участка в районе Борм-ле-Мимоза, сообщает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на местную пожарную службу.

— Огонь ушёл в полночь в Лонд-ле-Мор и продвигается в сторону мыса Бенат. По крайней мере 10 тысяч человек следили за ходом пожара во время эвакуации. Летом эта область заселена людьми втройне, — сообщил один из пожарных.

Напомним, ранее лесные пожары в южной части страны заблокировали железнодорожное сообщение между Парижем и Марселем.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!