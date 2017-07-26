Британская королевская семья разместила вакансию на LinkedIn

Желающих найти работу в Королевском фонде Великобритании оказалось около тысячи человек.

Принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон и младшим братом — принцем Гарри — опубликовал в социальной сети LinkedIn объявление о поиске кандидата на должность старшего офицера связи для своего Королевского фонда. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Объявление разместили две недели назад, и уже более 1000 человек на него откликнулись. Отмечается, что 50 соискателей отозвались на вакансию в последний день. Королевская вакансия увеличила посещаемость сайта, ориентированного на поиск работы, на 6285 человек.

В должностные обязанности старшего офицера связи входит управление ежедневным потоком новостей в СМИ, поддержание положительного имиджа королевской семьи в медиа, а также контроль за тем, чтобы все новости дошли до своей аудитории через традиционные, цифровые и социальные средства связи.

— Кандидаты должны иметь большой опыт работы в сфере маркетинга, медиа или PR. В идеале будущий сотрудник Королевского фонда должен также иметь опыт работы с благотворительным сектором, уметь обрабатывать конфиденциальную информацию с тактом и усмотрением в любое время, — говорится в описании вакансии.