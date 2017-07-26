Суд Киева обязал СБУ расследовать дело о возможной госизмене Порошенко

Экс-прокурор Ренат Кузьмин обвиняет президента страны в подрыве национальных интересов из-за фабрики "Рошен" в Липецкой области.

Печерский суд Киева обязал Службу безопасности Украины зарегистрировать заявление бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, который обвинил президента страны Петра Порошенко в государственной измене. Копию постановления суда экс-прокурор опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

— Именно Порошенко в период с 2013 по 2017 год через принадлежащую ему липецкую фабрику "Рошен" финансировал Российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет в Донбассе как верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины, — пояснил в соцсетях Ренат Кузьмин.

Изначально в СБУ отказались регистрировать заявление экс-замгенпрокурора Украины. При этом отказ был мотивирован тем, что Украиной не применялись санкции, которые запрещали компании Петра Порошенко действовать на территории России.

— Эсбэушный защитник порошенковских капиталов не стал выяснять причину, по которой Украиной такие санкции к "Рошену" не применялись, а посчитал необходимым пригрозить мне ответственностью за клевету и оскорбление и зачем-то уведомить о том, что "времена, когда государственный аппарат, правоохранительные органы и прокуратура использовались для расправ над политиками, прошли, — добавил Кузьмин.

Отметим, согласно бухгалтерским отчётностям липецкой фабрики "Рошен", только за 2016 год компания выплатила России около одного миллиарда рублей.