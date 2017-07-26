Двум моногородам в РФ присвоили статус ТОР

Правительство РФ присвоило двум моногородам статусы ТОР (территория социально-экономического развития). Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.

Так, данный статус присвоен городу Абаза на юге Хакасии. Как следует из документа, такая мера "позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия ООО "Абаканский рудник", а также повысить инвестиционную привлекательность территории, создать более 600 постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции в объёме более 2,5 млрд рублей".

Сообщается, что статус ТОР поможет городу привлечь дополнительные ресурсы на развитие инфраструктуры. В режим особой предпринимательской деятельности входят растениеводство, животноводство, производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков и одежды. Правительство Хакасии уже подписало рамочные соглашения с компаниями о реализации восьми инвестиционных проектов.

Данный статус получил и Новотроицк в Оренбургской области. В документе отмечается, что данная мера позволит снизить зависимость города от предприятия "Уральская сталь" группы "Металлоинвест". Планируется создать более 2,3 тыс. рабочих мест и привлечь более 8 млрд рублей инвестиций.

В режим особой предпринимательской деятельности включены пресноводное рыбоводство, производство кормов, лекарственных препаратов и медицинских материалов, ремонт машин, компьютеров и иная деятельность.