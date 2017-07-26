Каспийская флотилия России отразила ракетный удар условного противника

В Каспийском море прошли учения в рамках подготовки праздничных мероприятий в честь Дня ВМФ.

Корабли Каспийской флотилии провели учения по отражению ракетного удара условного противника. По сценарию учений атаки проводились также и с воздуха. Артиллеристы ВМФ РФ при помощи скорострельных пушек и систем зенитного огня успешно отразили атаки самолётов "противника", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

— В рамках подготовки праздничных мероприятий в честь Дня Военно-морского флота экипажи малого ракетного корабля "Великий Устюг" и малого артиллерийского корабля "Волгодонск" проводят тренировки корабельного боевого учения по отражению ударов воздушного противника. Данное учение является одним из эпизодов военно-спортивного праздника и будет показано жителям и гостям города Астрахани в ходе празднования Дня ВМФ 30 июля, — пояснил Вадим Астафьев.

Как добавил полковник, также во время учений военнослужащие радиотехнической боевой части совместно с боевыми расчётами корабельной артиллерии отработали постановку ложной цели корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа, а также активацию средств радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника.