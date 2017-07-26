СМИ: Ространснадзор признал опасным состояние московских электричек

По результатам проверки были выявлены серьёзные технические и технологические нарушения, а в частности нарушения в работе тормозных и противопожарных систем.

Поводом для масштабной проверки Ространснадзора послужила авария с электричкой в Кунцеве в апреле, в результате которой пострадало 11 человек, в том числе ребёнок. Инспекторы надзорного ведомства нагрянули в моторвагонные депо Перерва, Домодедово, Апрелевка, Нахабино и Лобня. В результате проверки были выявлены технические и технологические нарушения, которые позволяют признать состояние московских электричек опасным для здоровья пассажиров, передаёт "Коммерсант".

По данным источника издания, в ходе инспекции Ространснадзор обнаружил практику "формальных" ремонтов электричек в моторвагонных депо ОАО "РЖД". То есть акты о ремонте подписывались, однако ремонт выполнялся некачественно, поясняет "Коммерсант".

Кроме того, серьёзные претензии у инспекторов возникли и в работе тормозных и противопожарных систем.

По данным издания, в РЖД подтвердили получение предписания Ространснадзора и заявили, что уже ведут работы по устранению нарушений.