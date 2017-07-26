В Совфеде заявили, что США ответят за санкции против РФ с наступлением осени

Ранее нижняя палата Конгресса Соединённых Штатов проголосовала за законопроект об ужесточении антироссийских ограничений.

Новые санкции, утверждённые конгрессом, наносят удар по жизненно важным для жителей европейских стран энергетическим процессам, поэтому США придётся активно действовать уже с наступлением первых холодов. Об этом Лайфу заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Ближе к осени им придётся отрабатывать, зима на носу, с газом могут быть проблемы. Они глушат процессы, жизненно важные для европейцев, и, мне кажется, даже стоящие на задних лапках европейцы будут возмущены и начнут действовать самостоятельно, — пояснил Клинцевич.

По мнению сенатора, события принимают такой оборот, что люди будут всё меньше реагировать на антироссийскую, проамериканскую пропаганду.

— Люди во всём мире будут пытаться разобраться, в чём причина, кто прав, кто виноват. Поверьте, удержать правду уже невозможно, сейчас во многих европейских странах набила оскомину антироссийская политика. Проплаченное заинтересованным политическим истеблишментом США и Европы информационное пространство перестаёт работать, — добавил собеседник Лайфа.

Отметим, власти европейских стран уже выразили обеспокоенность тем, что новые санкции могут нанести ущерб экономическим и энергетическим интересам ЕС и повлечь за собой "непредвиденные последствия". В числе возможных контрсанкций СМИ называют ограничение доступа американских компаний к кредитам европейских банков.