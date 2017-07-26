В Совфеде заявили, что США ответят за санкции против РФ с наступлением осени

Новые санкции, утверждённые конгрессом, наносят удар по жизненно важным для жителей европейских стран энергетическим процессам, поэтому США придётся активно действовать уже с наступлением первых холодов. Об этом Лайфу заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
— Ближе к осени им придётся отрабатывать, зима на носу, с газом могут быть проблемы. Они глушат процессы, жизненно важные для европейцев, и, мне кажется, даже стоящие на задних лапках европейцы будут возмущены и начнут действовать самостоятельно, — пояснил Клинцевич.
По мнению сенатора, события принимают такой оборот, что люди будут всё меньше реагировать на антироссийскую, проамериканскую пропаганду.
— Люди во всём мире будут пытаться разобраться, в чём причина, кто прав, кто виноват. Поверьте, удержать правду уже невозможно, сейчас во многих европейских странах набила оскомину антироссийская политика. Проплаченное заинтересованным политическим истеблишментом США и Европы информационное пространство перестаёт работать, — добавил собеседник Лайфа.
Отметим, власти европейских стран уже выразили обеспокоенность тем, что новые санкции могут нанести ущерб экономическим и энергетическим интересам ЕС и повлечь за собой "непредвиденные последствия". В числе возможных контрсанкций СМИ называют ограничение доступа американских компаний к кредитам европейских банков.
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