Россиянин, которого сняли с рейса из-за "оккупации Крыма", подаст в суд на Delta

Ранее гражданин России заявил, что американская авиакомпания не пустила его в самолёт из-за "оккупации Крыма".

Россиянин Андрей Ерёмин заявил, что намерен подать в суд на авиакомпанию Delta Air Lines. Он не согласен с тем, что его сняли с рейса Сиэтл — Атланта. Более того, гражданин РФ поясняет, что его оскорбили.

— Я подам в суд за то, что меня оскорбили. Они мне предложили сто долларов компенсации. Я этого не прощаю, — заявил Ерёмин в эфире "России 24".

Гражданин России также пояснил, что никаких внятных объяснений от авиакомпании так и не получил.

О том, что его сняли с рейса, обвинив в "оккупации Крыма", Ерёмин написал в социальных сетях. Он пояснил, что должен был лететь из Сиэтла в Атланту. Когда он уже находился в самолёте, житель США заявил, что ему неуютно сидеть рядом с гражданином России и "оккупантом Крыма", после чего Ерёмина вывели из лайнера. При этом в Delta Air Lines поясняют, что житель России опоздал и пытался прорваться в самолёт, несмотря на закрытую дверь.