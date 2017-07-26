В Институте национальной энергетики рады введению США санкций против России

По мнению замгенерального директора института Александра Фролова, в данных обстоятельствах Европе предстоит решить, хочет ли она зависеть от решений США.

В Институте национальной энергетики назвали положительные стороны того, что США ввели санкции против России. По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, это является недружественным жестом в первую очередь по отношению к Европе.

— Этот пакет санкций затрагивает в том числе крупные энергетические проекты, которые реализует Россия совместно с европейскими компаниями: это и "Северный поток — 2", и действующий "Северный поток", — отметил эксперт. — Европе предложили определиться: вы поддерживаете свои интересы, вы хотите получать газ и нефть стабильно и дёшево или вы хотите полностью зависеть от ваших заокеанский друзей и получать какие-то объедки с их стола.

По словам Фролова, своими действиями Соединённые Штаты пытаются также подстегнуть Европу переходить на американский сжиженный газ.

— Я не говорю, что эти санкции принимаются исключительно для поддержания американского производителя энергоносителей, но это становится приятным бонусом для американской экономики, — считает эксперт.

Ранее Лайф писал о том, что палата представителей США приняла законопроект по санкциям против России. В Совфеде заявили, что Соединённые Штаты ответят за введение этих ограничений.