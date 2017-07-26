Принцесса-алкоголичка и её демон. Отец "Футурамы" снимет мультфильм для взрослых

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Принцесса-алкоголичка и её демон. Отец "Футурамы" снимет мультфильм для взрослых

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Фото: официальный сайт фотографа Шэннона Дермоди

Первый сезон анимационного сериала "Разочарование" выйдет на Netflix уже в 2018 году.

Создатель легендарных мультсериалов "Симпсоны" и "Футурама" Мэтт Гроунинг снимет анимационный фэнтези-сериал для взрослых под названием "Разочарование" (Disenchantment). Премьеру анонсировал онлайн-кинотеатр Netflix.

Действие сериала развернётся в сказочном средневековом королевстве, а его главными героями станут страдающая алкоголизмом принцесса Фасоль, её задиристый друг-эльф Эльфо и личный демон по имени Люций.

<p>Мэтт Гроунинг. Фото: © flickr.com/G<a href="https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/4842273353/in/photolist-8nTVaB-81nN3y-bgcWeB-a7vCmL-a7t2um-8nWZ9s-8nTZma-bMTtXx-p1qH15-a7sZ6w-6J27ps-6HAbnE-a7q8bg-a7q9bD-81nN9q-4gorgC-6HWRQx-a7q9wk-czH3r1-3Xyvag-6J1Utj-a7t1xN-9aCTqB-czH38J-ceDmk-dTykqr-8n8Fs3-9WCELf-a7q9jz-czH3Au-75mDNB-czEPtw-czEP41-czENCG-a7t1b3-czEPoo-czH2GQ-oM6yPM-81KwhT-ouAWLE-5U1AJj-a7q5uk-a7sY9d-eLn1r-4iCJ5A-czH3im-81KweB-a7q6be-a7sX75-9dU3h3 " target="_blank">age Skidmore</a></p>

— "Разочарование" — это мультсериал о жизни и смерти, любви и сексе, а также о том, как не терять чувство юмора в мире, который полон страданий и идиотов, несмотря на всё то, что говорят всякие старики, волшебники и прочие дураки, — комментирует сам Мэтт Гроунинг.

Первый сезон "Разочарования" выйдет на Netflix уже в 2018 году.

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