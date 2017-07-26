Принцесса-алкоголичка и её демон. Отец "Футурамы" снимет мультфильм для взрослых

Первый сезон анимационного сериала "Разочарование" выйдет на Netflix уже в 2018 году.

Создатель легендарных мультсериалов "Симпсоны" и "Футурама" Мэтт Гроунинг снимет анимационный фэнтези-сериал для взрослых под названием "Разочарование" (Disenchantment). Премьеру анонсировал онлайн-кинотеатр Netflix.

Действие сериала развернётся в сказочном средневековом королевстве, а его главными героями станут страдающая алкоголизмом принцесса Фасоль, её задиристый друг-эльф Эльфо и личный демон по имени Люций.

— "Разочарование" — это мультсериал о жизни и смерти, любви и сексе, а также о том, как не терять чувство юмора в мире, который полон страданий и идиотов, несмотря на всё то, что говорят всякие старики, волшебники и прочие дураки, — комментирует сам Мэтт Гроунинг.

Первый сезон "Разочарования" выйдет на Netflix уже в 2018 году.