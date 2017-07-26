СКР закончил расследовать расстрел девяти человек в дачном посёлке под Тверью

Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего москвича Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве девяти человек в посёлке Редкино Тверской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По её словам, следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Вина Егорова была подтверждена результатами осмотра места происшествия, заключениями различных экспертиз, показаниями свидетелей, а также самого обвиняемого.
Ранее убийца рассказал на допросе, как и почему расправился с девятью человеками. По результатам экспертизы он был признан вменяемым.
- Популярные
- По времени