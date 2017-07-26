СКР закончил расследовать расстрел девяти человек в дачном посёлке под Тверью

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СКР закончил расследовать расстрел девяти человек в дачном посёлке под Тверью

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Сергей Егоров после задержания. Фото: © L!FE

Инцидент произошёл в начале июня. Электрик Сергей Егоров расстрелял компанию после того, как подвыпившие люди пренебрежительно отозвались о его службе в армии. В живых осталась только одна девушка, она же и вызвала полицию.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего москвича Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве девяти человек в посёлке Редкино Тверской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По её словам, следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Вина Егорова была подтверждена результатами осмотра места происшествия, заключениями различных экспертиз, показаниями свидетелей, а также самого обвиняемого.

Ранее убийца рассказал на допросе, как и почему расправился с девятью человеками. По результатам экспертизы он был признан вменяемым.

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