В Москве обокрали Героя России

Полковник лишился сумки с личными вещами, в которой находились паспорт, военный билет и удостоверение инвалида.

В Южном Бутове обокрали Героя России Игоря Уразаева. Как сообщает паблик Mash, 57-летний полковник лишился сумки с личными вещами, в которой находились паспорт, удостоверение Героя РФ, военный билет и удостоверение инвалида. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

Отметим, что в 1994 году Уразаев участвовал в боях за Грозный. Вместе со своими сослуживцами он прорвался к попавшей в окружение майкопской бригаде. Был контужен, но отказался от госпитализации и продолжил командовать. Также полковник выбил боевиков из здания партийного архива и занял его. После этого дудаевцы предпринимали множество попыток вернуть здание, но все атаки были отбиты. 9 января 1995 года Уразаев получил тяжёлую контузию, но продолжал вести бой.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, ему присвоили звание Героя Российской Федерации.