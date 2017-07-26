Припудрить и похлопать. У сестры Ким Кардашьян есть ассистент для макияжа ягодиц

В Сети появилось видео, как 33-летней Хлои тщательно "гримируют" самую выдающуюся часть тела перед фотосессией.

Старшая из сестёр Кардашьян-Дженнер Кортни поделилась в своём "снэпчате" видео, как Хлои готовят к очередной съёмке. Видео тут же стало популярным. Оказалось, что у модели есть специальный ассистент для работы с её ягодицами! Подробности рассказало издание Daily Mail.

На кадрах видно, что Хлои спокойно лежит на животе в обтягивающем чёрном купальнике и наслаждается обстановкой, в то время как гримёр и сестра Ким работают над её образом.

Впрочем, девушка и так постоянно следит за своей фигурой и регулярно делится фото и видео с тренировок со своими подписчиками в "Инстаграме".

Because we got taco Tuesday tonight! Follow my snap for more: khloekardashian Публикация от Khloé (@khloekardashian) Июл 11 2017 в 12:18 PDT

"Потому что мы ели тако (мексиканскую лепёшку с начинкой. — Прим. ред.) во вторник вечером"

Напомним, в прошлом году Хлои и Ким приняли участие в совместной откровенной фотосессии, в которой "померились" ягодицами.