Припудрить и похлопать. У сестры Ким Кардашьян есть ассистент для макияжа ягодиц

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Припудрить и похлопать. У сестры Ким Кардашьян есть ассистент для макияжа ягодиц

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В Сети появилось видео, как 33-летней Хлои тщательно "гримируют" самую выдающуюся часть тела перед фотосессией.

Старшая из сестёр Кардашьян-Дженнер Кортни поделилась в своём "снэпчате" видео, как Хлои готовят к очередной съёмке. Видео тут же стало популярным. Оказалось, что у модели есть специальный ассистент для работы с её ягодицами! Подробности рассказало издание Daily Mail.

<p>За кадром фотосессии Хлои. Фото: Snapcaht/Kourtney Kardashian</p>

<p>За кадром фотосессии Хлои. Фото: Snapcaht/Kourtney Kardashian</p>

На кадрах видно, что Хлои спокойно лежит на животе в обтягивающем чёрном купальнике и наслаждается обстановкой, в то время как гримёр и сестра Ким работают над её образом.

Впрочем, девушка и так постоянно следит за своей фигурой и регулярно делится фото и видео с тренировок со своими подписчиками в "Инстаграме".

Because we got taco Tuesday tonight! Follow my snap for more: khloekardashian

Публикация от Khloé (@khloekardashian)

"Потому что мы ели тако (мексиканскую лепёшку с начинкой. — Прим. ред.) во вторник вечером"

Напомним, в прошлом году Хлои и Ким приняли участие в совместной откровенной фотосессии, в которой "померились" ягодицами.

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