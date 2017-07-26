На Ставрополье депутату отгрызли ухо за отказ выпить

Народный избранник хотел отправиться домой, чтобы привести себя в порядок перед работой, однако такой ответ не понравился его другу.

В Ставропольском крае 56-летний депутат муниципального образования села Левокумское Матвей Абакумов лишился уха за отказ продолжить пить со своим другом. Как сообщает телеграм-канал Mash, во время дружеских посиделок Матвей Абакумов решил пойти домой, поняв, что скоро наступит понедельник и надо будет идти на работу. Однако его 44-летний друг Назир Магомедов был против окончания вечеринки, а потому набросился с кулаками на депутата.

В ходе драки хозяин дома отгрыз депутату ухо. Народному избраннику пришлось вызывать скорую. Медики госпитализировали Абакумова с диагнозом "травматическая ампутация ушной раковины с большим дефектом".