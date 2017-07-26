Рябков считает, что в США совсем распоясались и не знают удержу в своём раже

В США "совсем распоясались и не знают удержу в своём раже", считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя принятый палатами Конгресса США закона о новых санкциях против Москвы.
Заместитель министра иностранных дел в разговоре с ТАСС добавил, что документ был одобрен российскими врагами в США.
Вашингтон — источник опасности. Это надо понимать и действовать, сообразуясь с таким пониманием: взвешенно, разумно и спокойно
Сергей Рябков о санкциях США против России
По словам Рябкова, Россия "не поддаётся эмоциям" и ищет формы для результативного диалога с Вашингтоном.
Ранее сенатор Константин Косачев отметил, что Москва подготовит болезненный для США ответ, однако призвал не суетиться. По его словам, сначала нужно дождаться, примут ли закон о санкциях сенат США и президент Дональд Трамп.
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