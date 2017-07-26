Рябков считает, что в США совсем распоясались и не знают удержу в своём раже

Так заместитель министра иностранных дел отреагировал на принятие конгрессом закона о санкциях против России.

В США "совсем распоясались и не знают удержу в своём раже", считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя принятый палатами Конгресса США закона о новых санкциях против Москвы.

Заместитель министра иностранных дел в разговоре с ТАСС добавил, что документ был одобрен российскими врагами в США.

Вашингтон — источник опасности. Это надо понимать и действовать, сообразуясь с таким пониманием: взвешенно, разумно и спокойно Сергей Рябков о санкциях США против России

По словам Рябкова, Россия "не поддаётся эмоциям" и ищет формы для результативного диалога с Вашингтоном.

Ранее сенатор Константин Косачев отметил, что Москва подготовит болезненный для США ответ, однако призвал не суетиться. По его словам, сначала нужно дождаться, примут ли закон о санкциях сенат США и президент Дональд Трамп.