Затапливает и мучает "Собачьим вальсом". На Арсения Яценюка пожаловался сосед

По словам бывшего нардепа от "Партии регионов" Виталия Журавского, он напьётся от счастья, если экс-премьер Украины куда-нибудь съедет из элитной новостройки в центре Киева.

Бывший депутат Рады, экс-заместитель мэра Киева Леонида Черновецкого Виталий Журавский заявил, что рядом с Арсением Яценюком невозможно жить, потому что он сам и члены его семьи постоянно создают проблемы окружающим. Журавский поделился откровениями в эфире телеканала 112.

— Не дай бог иметь такого соседа! Он трижды меня затапливал. В 00.00 его дети могут сесть за фортепиано и играть "Собачий вальс". А вам бы понравилось, когда хочется спать? Или, например, недавно они завели собаку и уехали на дачу, а она среди ночи начала выть, — рассказал возмущенный сосед.

Некоторое время назад Лайф опубликовал видео "экскурсии" по квартире экс-премьера Украины, в которой есть шикарный белый рояль и кинотеатр.

Напомним, Яценюк живет в одном из центральных районов Киева — Печерском. По разным данным стоимость квадратного метра в его новостройке на улице Панаса Мирного оценивалась примерно в шесть тысяч долларов. Судя по видео, в апартаменты политика ведет отдельный выход из лифта. В самой квартире есть две спальни, большой аквариум с экзотическими рыбами, а также кухня, детская и балкон с панорамным видом на центр города.